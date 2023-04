Retraites : à Vesoul, le préfet interdit de manifester dans plusieurs rues du centre-ville

Dans un communiqué daté du 12 avril, et suite aux faits de "violences et de dégradations de la part de certains manifestants" commis les 23 et 28 mars dernier, le préfet de la Haute-Saône, Michel Velbois, a décidé d’un arrêté préfectoral de manifester dans plusieurs rues du centre-ville de Vesoul les 13 et 14 avril 2023.

Dans le cadre de la 12ème journée nationale d’actions pour le retrait de la réforme des retraites, le préfet mentionne que deux manifestations ont été déclarées pour le 13 avril, à Gray et Arc-les-Gray et pour le 14 avril sur la voie publique à Vesoul, prévoyant un rassemblement statique Place de la République.

Il rappelle que des faits "de violences et des dégradations de la part de certains manifestants ont été commis dans le centre-ville de Vesoul le 23 et le 28 mars dernier ciblant particulièrement la préfecture et la mairie". Plusieurs dégradations sur les bâtiments et le mobilier urbain, plusieurs incendies dans et aux abords de la cour de la mairie ainsi que des feux de poubelles dans diverses rues ont ainsi été déplorés selon Michel Velbois.

Le 6 avril dernier, certains manifestants auraient également tenté de se rendre devant l’hôtel de ville et la préfecture rappelle le préfet et ce "en dépit d’un arrêté interdisant spécifiquement de manifester aux abords de ces bâtiments publics et dans certaines rues empruntées".

135€ de contravention

Dans ces circonstances, il est, pour le préfet, "nécessaire de prévenir tout risque de dégradations, des manifestations ou rassemblements non déclarés ou hors déclarations n’étant pas à exclure ces 13 et 14 avril".

Aussi, le préfet de la Haute-Saône a décidé d’interdir "toute manifestation revendicative sur la voie publique les 13 et 14 avril, de 10h00 à 24h00, dans les rues suivantes : rue de la préfecture, rue de l’Aigle noir, rue de Presles, rue Salengro, rue Beauchamp, rue des casernes, rue Paul Morel, rue Alsace-Loraine, quai Yves Barbier et place du 11ème chasseurs".

Il termine son communiqué en rappelant que "la participation à une manifestation interdite est passible d’une contravention maximum de 135 euros en vertu de l’article R 644-4 du Code Pénal".