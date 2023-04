Retraites : l'intersyndicale appelle à une 12e journée de mobilisation le jeudi 13 avril

"Près de deux millions" de personnes ont manifesté jeudi dans toute la France lors de la 11e journée d’action, selon le décompte de l’intersyndicale, tandis que le ministère de l’Intérieur en a recensé 570 000, une mobilisation en reflux par rapport à la précédente journée le 28 mars.

Interrogé sur France 5 ce jeudi soir sur ce fléchissement, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger a noté que les mobilisations restaient "importantes". "Oui, ça devient plus dur pour certains salariés parce qu’à chaque fois c’est une perte de salaire", a-t-il ajouté.

Des grèves moins marquées

Les grèves ont d'ailleurs été moins marquées, notamment à la SNCF, avec trois TGV sur quatre et un TER sur deux et, à Paris, un trafic "quasi normal" pour le métro et le RER. Des cheminots ont envahi brièvement l’ancien siège du Crédit Lyonnais à Paris, avec force fumigènes et sifflets. Et la tour Eiffel était fermée.

Côté raffineries, après l’annonce du redémarrage de la production du site Esso-ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon (Seine-Maritime), sa voisine TotalEnergies à Gonfreville-L’Orcher reste la seule dont la production est encore arrêtée. Pour cette raffinerie, le tribunal administratif de Rouen a ordonné en référé la suspension de l’arrêté de réquisition de grévistes. Dans l’éducation, le ministère a recensé moins de 8 % d’enseignants grévistes

"Entretenir la flamme"

Les syndicats se réuniront à nouveau après la décision du Conseil constitutionnel le 14 avril. Laurent Berger a dit espérer que les Sages censurent "l’ensemble de la loi". À défaut, a estimé le numéro un de la FSU Benoît Teste ce jeudi, un feu vert à la procédure de référendum d’initiative partagée (RIP) sur les retraites "peut nous permettre d’entretenir la flamme".

(avec AFP)