Rose Trip Sénégal : un petit coup de pouce pour trois Bisontines !

Trois copines de Besançon ont décidé de participer au Rose Trip Sénégal, un trek d’orientation 100% féminin et solidaire dans le désert du 28 mars au 5 avril 2023. Avant de partir à l’aventure, Célia Brunot, Carole Serrette et Emmanuelle Fourneret ont besoin de soutien matériel et financier.

Le Rose Trip Sénégal est un trek d’aventure 100% féminin à vivre à trois. Équipées d’une boussole, d’une carte et d’une bonne paire de chaussures de randonnée, les participantes fouleront les grands espaces désertiques et sauvages de la côte atlantique sénégalaise. Durant quatre jours d’étapes entièrement dédiées au lâcher prise et au total dépaysement, les équipes vivront une expérience initiatique exceptionnelle.

Le trek Rose Trip Sénégal est accessible à toutes les femmes désireuses de se challenger. Seul prérequis exigé, un mental solide comme fidèle allié pour aller jusqu’au bout de cette aventure, quelle que soit votre condition physique.

Le trek solidaire Rose Trip Sénégal collaborera lors de cette 2ème édition avec les associations, Cap Eco Solidaire et Ruban Rose. Chaque participante pourra également décider de s’engager en faveur des actions solidaires menées lors de son édition.

Un gros budget

Pour pouvoir participer à cette aventure, Célia, Carole et Emmanuelle ont besoin de réunir la somme de 9.800€ pour régler les frais d”inscription (2.290€/personne), les billets d’avion (2.460€) et le pack sécurité assurance/rapatriement (470€). Sans publier le budget consacré à leur équipement : chaussures, sac à dos, gourde, trousse de secours, boussole et bâtons de marche.

Il est possible de soutenir l’équipe bisontine en faisant un don financier ou matériel. De plus, elles proposent d’être sponsorisées par des entreprises régionales en portant, par exemple, un équipement aux couleurs de leurs sponsors pour plus de visibilité.

Comment aider les Bisontines ?