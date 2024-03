Salon de l’agriculture : une nouvelle médaille d’or pour le Kirsch de Fougerolles AOC Peureux 

À Fougerolles, les cerisiers sortent de terre spontanément dans une nature et des paysages préservés. Les 100 producteurs de cerises et les 25 distillateurs et bouilleurs de crus se sont imposés des règles de production draconiennes afin d'offrir aux amateurs avertis une Eau-de-vie d'excellence. L’aire géographique de l'Appellation compte plus de 10.000 arbres.