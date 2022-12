Salon Doubs Services 2023 : les exposants peuvent encore s'inscrire...

Le salon Doubs Services revient en mars 2023 pour sa troisième édition au parc des expositions Microplis à Besançon. Jusqu’au 31 décembre 2022, les entreprises qui souhaitent devenir exposer peuvent encore s’inscrire et bénéficier d’un avantage offert par les organisateurs.

En 2020, après les confinements, cinq professionnels du Doubs, Patrice Spiroux, Patrick Jeanney, Frédéric Desgrange, Pierre-Henri Bougro, Sébastien Pornet, ont constaté que l'une des difficultés de leurs clients était de ne plus pouvoir rencontrer leurs fournisseurs et/ou leurs prestataires à cause notamment de la limitation des kilomètres. Ils se sont alors demandé pourquoi les entreprises allaient chercher, parfois à des centaines de kilomètres, les compétences qu'on a pourtant la chance d'avoir dans le Doubs, le département étant un tissu économique dense qui constitue un vrai atout. Au moment de ce constat, les producteurs locaux et commerces de proximité étaient beaucoup valorisés. Les cinq fondateurs ont donc décidé de mettre en avant aussi, les savoir-faire locaux en créant Doubs Services.

"Dès le premier salon, le succès était au rendez-vous"

"J'ai déjà beaucoup d'entreprises qui demandent le retour du salon. C'est devenu un incontournable. Le besoin est là.", rappelle Pierre-Henri Bougro. "Dès le premier salon, le succès était au rendez-vous. Un exposant nous a confié par exemple qu'il avait signé son plus gros client grâce au salon", enchaîne Sébastien Pornet.

Seules les entreprises installées dans le Doubs peuvent avoir un stand au salon. Pour toute inscription et signature du bon de commande avant le 31 décembre 2022, les organisateurs offrent une mini-vidéo "reel" pour mettre leur entreprise en avant sur les réseaux sociaux.