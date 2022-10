Sécheresse : l'ensemble des restrictions levées dans le Doubs

Cette année, le département du Doubs, comme l’ensemble du territoire national, a connu un été extrêmement chaud et sec. Face à cette situation, la préfecture du Doubs a pris des mesures de restrictions importantes, allant jusqu’au niveau "crise" sécheresse le 9 août 2022.

Suite au comité de ressources en eau du 13 septembre et à la vue de l’amélioration hydrologique du département, le Doubs est repassé en "alerte renforcée" dans son intégralité à partir du 23 septembre.

Aujourd’hui, selon la préfecture, "la situation hydrologique du département s’améliore encore. Les débits des cours d’eau sont remontés, les nappes connaissent actuellement un accroissement de leur niveau et il n’existe plus de difficulté pour l’approvisionnement en eau potable des communes".

Ainsi, suite au comité des ressources en eau de ce jeudi 29 septembre 2022, Jean-François Colombet, préfet du Doubs, a décidé de lever l’ensemble des restrictions sur le territoire du département du Doubs.

Il est "important de rester vigilant"

En effet, les quantités d’eau tombés au cours des dernières semaines "ne suffisent pas à combler des trois mois de pluie manquants et il n’est pas exclu que leur effet se dissipe. De plus, il n’existe aucune certitude sur les précipitations dans les mois à venir, un scénario plus sec et plus chaud restant prévu par Météo France".

Face au changement climatique qui pourrait transformer l’été exceptionnel de 2022 en un phénomène courant, Jean-François Colombet appelle ainsi tous les usagers (collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers) à "la vigilance et au civisme" afin de préserver cette ressource qu’est l’eau.