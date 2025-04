Semaine européenne de la vaccination : zoom sur les actions à Besançon

La semaine européenne de la vaccination se tiendra du 27 avril au 3 mai 2025. À cette occasion, la Ville de Besançon se mobilise en proposant plusieurs actions de sensibilisation et de prévention sur le territoire.

Cette année, la Semaine Européenne de la Vaccination met l’accent sur la protection des personnes âgées et des populations les plus vulnérables, plus exposées aux risques. Elle intervient dans un contexte de recrudescence de certaines maladies infectieuses : méningocoques, rougeole, dengue, chikungunya…

Zoom sur le programme :

Une séance de vaccination « aller-vers »

Prévue par le service de vaccination municipal auprès des usagers du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des Risques pour Usagers de Drogues (CAARUD) de l’association AIDES.

Le service de vaccination municipal (15 rue Mégevand)

Reste à disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent faire le point sur leur statut vaccinal.

Les actions partenaires à Besançon

Mardi 22 et mercredi 30 avril, de 11 heures à midi

Deux temps d’échange en ligne animés par le Dr Fabienne Bozon, proposés par le Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins (CPIAS), autour des évolutions de la politique vaccinale.

Mardi 6 mai à 19 heures 30, au 17 rue du Professeur Hagg

Une soirée à destination des professionnels de santé, animée par Promotion Santé BFC et la CPTS CaPaciTéS, avec l’intervention du Dr Raouchan Rymzhanova, Au programme : sensibilisation à la

vaccination contre les papillomavirus, nouvelles compétences vaccinales des pharmaciens, infirmiers et sages-femmes, et temps de réflexion sur les besoins des soignants face aux résistances vaccinales.