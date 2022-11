Semaine régionale de la création-reprise d’entreprise et de la jeune entreprise du 21 au 25 novembre en Bourgogne Franche-Comté

PUBLI-INFO • La semaine Régionale de la Création-Reprise d’entreprise fête son 10ème anniversaire. L’évènement, organisé par les Chambres de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bourgogne Franche-Comté, se déroulera du 21 au 25 novembre 2022. Cette opération offre aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises les clés pour réussir leur démarche d’entrepreneur.

La Semaine Régionale de la Création-Reprise d’Entreprise s’adresse à toutes les personnes ayant pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ou de développer une jeune entreprise. L’événement est ouvert aux femmes et hommes, diplômés ou non, de tous profils, de tous âges : salariés, sans emploi, retraités, étudiants, indépendants…L’occasion de développer son réseau et d’enrichir ses idées à travers les nombreuses rencontres.

Programme :

Des ateliers en ligne :

18 ateliers en vidéo abordent tous les aspects de la création-reprise, sur des formats courts (maxi 1 heure), avec l’intervention de professionnels reconnus dans leur domaine auxquels les porteurs de projets peuvent poser leurs questions en live.

Des rencontres avec des experts le Jeudi 24 novembre à Besançon et Vesoul :

Les "Rendez-vous experts" : en une demi-heure de face-à-face, sur inscription, le porteur de projet soumet son projet à un groupe d’experts (avocat, Pôle innovation, comptable, conseiller…) et peut bénéficier ainsi de conseils personnalisés sur les freins à lever ou au contraire les points forts à développer. (inscription obligatoire sur www.creation-entreprise-bfc.fr)

Les "Speed Meeting" : Le porteur de projet vient déambuler en libre accès dans les espaces dédiés et rencontrés nos conseillers et professionnels de l’accompagnement, installés par stand au gré de ces questionnements.

À Vesoul au Parc Expo 70, de 14h à 17h

À Besançon, à la Maison de l’Economie, de 14h à 18h

Concours de Pitch : en rendez-vous Teams, à distance, durant 15 minutes, le participant défend son projet devant un jury de professionnels de la création-reprise et tente de convaincre de la pertinence et de la solidité de celui-ci. Le vainqueur remportera le prix régional de l’entrepreneuriat (inscription obligatoire sur le site dédié : www.creation-entreprise-bfc.fr)

Cette année, les Pitchs seront défendu le mardi 15 novembre 2022.

Une opération régionale dédiée aux créateurs-repreneurs d’entreprises

En 5 jours et sur toute la région BFC, les créateurs ou repreneurs et jeunes entreprises, pourront aborder tous les aspects de la création-reprise d’entreprise. Considérations juridiques, comptables, fiscales, commerciales, marketing, approche sociologique…, autant de thématiques qui seront développées par des experts locaux et par les conseillers des Chambres consulaires.

Ateliers digitaux ou conseils personnalisés en présentiel, tout est mis en œuvre pour permettre aux participants de composer leur programme en fonction de leurs besoins

Pour participer, inscrivez-vous !

Les participants sont invités à s’inscrire sur le site internet www.creation-entreprise-bfc.fr afin de pouvoir suivre les ateliers de leur choix, prendre des RDV avec des experts, s’inscrire aux Pitchs 15’min et bénéficier d’un maximum d’informations essentielles à la création-reprise entreprise et au développement de jeunes entreprises.