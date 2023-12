Shopping de Noël : une séance de flottaison en isolation sensorielle

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2023, découvrez notre nouvelle rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer votre Noël 2023 et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur une séance de flottaison en isolation sensorielle au centre Cocon à Beure.

Cet article est une publicité financée par le centre de flottaison Cocon.

Une séance de flottaison en isolation sensorielle

Dans ce bain d’eau très salée à température de la peau, découvrez l’expérience unique de la quasi apesanteur. C’est un moment hors du temps, où le silence et l’obscurité vous emmènent en relaxation profonde. Flotter est une expérience qui se vit bien plus qu’elle se raconte. En plus de vous ressourcer, découvrez les bienfaits de la flottaison sur le stress, le sommeil, les douleurs ou encore la créativité.

75€ la séance unique (autres tarifs disponibles sur le site internet)

Infos pratiques