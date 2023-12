Stupéfiants et contrebande : les douaniers de Franche-Comté s’arment d’un scanner pour contrôler les poids-lourds

Pendant la semaine du 27 novembre 2023, une opération commune entre les brigades de surveillance de la Direction régionale des douanes de Besançon et la brigade Scanner Mobile a été menée sur les grands axes routiers de Franche-Comté. L’objectif était de lutter contre la criminalité organisée en s’appuyant sur un outil de détection non intrusif : le scanner mobile spécial. Qu’est-ce que c’est ?

Cette opération d’ampleur a mobilisé les douaniers franc-comtois et les douaniers de la brigade spécialisée du scanner mobile spécial (SMS) dans les départements du Jura et du Doubs.

Les équipages mixtes déployés ont conjugué leurs forces et leurs savoirs-faire : les brigades territoriales identifient les véhicules les plus à risque et la brigade du SMS facilite un contrôle rapide et complet du véhicule ciblé.

Comme voir à travers 200 camions…

Le SMS de la douane effectue, en quelques minutes, une forme de radiographie du chargement permettant aux opérateurs spécialisés d’identifier les charges atypiques. L’usage de ce dispositif se traduit alors par une plus grande fluidité dans les contrôles et par une amplification du nombre de véhicules contrôlés.

Au cours de cette opération, 200 poids-lourds ont pu être rapidement contrôlés dans un objectif de lutte contre les trafics de stupéfiants et de tabac.

Après une année 2022 marquée par la saisie de 5,4 tonnes de produits stupéfiants et 11 tonnes de produits du tabac en contrebande, la Direction des douanes de Besançon poursuit sa lutte contre la criminalité organisée.