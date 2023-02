Tadelakt, une boutique déco qui mise sur l’originalité

Ouvert en 2008 à Besançon, la boutique a fait peau neuve en 2019 pour "s’adapter à la demande des clients" comme l’explique le gérant Gilles Flambry, et propose désormais de la décoration et du mobilier moderne, contemporain.

Parmi la multitude d’articles proposés on retrouve dès l’entrée de l’art de la table, de la verrerie, du textile (coussins, plaids, tentures) et des accessoires de décoration. Le fond de la boutique est dédié à une partie galerie où prennent places quelques créations limitées qui se rapprochent de l’oeuvre d’art.

À l’étage, la mezzanine ressemble à un petit appartement dans laquelle on retrouve des éléments de décoration, du mobilier et surtout des luminaires.

Des pièces décalées, colorées et intemporelles

Au milieu d’articles résolument modernes comme de la porcelaine Rosenthal, s’entremêlent bon nombre de produits colorés et décalés à l’image des tentures ou des coussins de la marque française Voglio bene fabriqués en Espagne ou encore des assiettes Christian Lacroix.

L’originalité, c’est sur quoi mise la boutique pour tenter de se démarquer. Lorsqu'il choisit les produits à présenter dans sa boutique, Gilles Flambry fonctionne beaucoup "au coup de coeur" et préfère miser sur "des pièces qui sortent du lot" et que l’on ne trouve pas partout. C’est d’ailleurs pour lui la principale difficulté du métier, réussir à "trouver des produits qui se démarquent et qui ne sont pas copiés facilement".

La boutique met l'accent sur les marchandises européennes

Parmi les articles exposés, certains sont permanents et d’autres font partie de collections disponibles entre un an et 18 mois. Le gérant essaye également de proposer au maximum des marchandises fabriquées en Europe.

Selon Gilles Flambry, depuis le Covid, les gens ressentent davantage le besoin de se créer un intérieur "chaleureux, dans lequel ils se sentent bien". Entouré de son équipe de deux apprentis, Gabin et Léopoldine, il tente ainsi de les guider vers des choix de décoration "qui pourraient coller au mieux au style de leur intérieur".

