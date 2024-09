Terres de Jim : le programme des animations du week-end

L'événement fera la part belle à la ruralité, le collectif et l'identité du territoire. Les visiteurs seront dans une immersion agricole hors norme, grâce à une multitude d'animations pour ravir des plus jeunes aux plus anciens, des plus initiés à l'agriculture aux moins avertis. Jim a à coeur de satisfaire le plus grand nombre avec cette liste non exhaustive de toutes les animations qui seront à retrouver sur place.

Concert 100% local

Une soirée concert 100% locale avec trois groupes locaux :

Let'Dzur et l'Hymne Terres de Jim "Je reviens".

Les Sang d'Ancre avec la dynamique du rock-celtique.

Nadamas avec leur style ragga-musette inimitable.

+ d'infos:

Réservation de vos billets en prévente ou sur place ;

Pour les personnes qui sont présentes sur le site le samedi (billet journée), il faut bien acheter un billet concert en plus (prévente ou achat sur place) ;

Pour les personnes ne venant sur les Terres de Jim, que dans la soirée, entrée impossible après 23h ;

Entrée concert valable à partir de 16h, p our autant, le billet journée est bien valable jusqu’à 19h le samedi ;

15 euros l’entrée (12€ en prévente) et 5 euros pour les moins de 12 ans.

Le labour en fil rouge

A chaque jour sa compétition :

Samedi 7 septembre : Concours Européen

Dimanche 8 septembre : Concours National

6 Villages Ephémères

La Coopération Agricole : Véritable découverte du modèle coopératif et mise en avant des spécificités de territoire, au travers de multiples animations ludiques et instructives.

Mon Job C'est le Vivant : Immersion dans les métiers de l'agriculture et du para-agricole au travers bon nombres d'animations organisées par thématique de filière avec un appui informatif Forêt - Bois : Mise en avant d'une filière sous représentée dans les événements agricole, grâce à un parcours "De la Graines, à la Grume" parsemé d'activités démonstratives et amusantes.

Pôle Elevage : Vitrine des spécificités agricoles du territoire avec les traditionnels Comice Bovins et Equins.

Pôle Territoire : Partage sur les enjeux locaux et la dynamique économique en territoire.

Pôle Végétal et Innovation : Mise en lumière des nouvelles pratiques agricoles, des diffèrentes procédures culturales et des initiatives remarquables dans la profession grâce à des animations variées.

Les Halles de Jim

Les Halles JA : Vitrine de la diversité agricole française, grâce aux délégations Jeunes Agriculteurs de toute la France qui viennent promouvoir leurs produits locaux.

Les Halles Producteurs : Découverte de nos bons produits du terroir et de notre artisanat.

Baptêmes XXL

Baptême d'hélicoptère

Baptême de tracteurs sur circuit

Baptême de montgolfière en statique

En avant le sport !

Animation de Biathlon

JOJA : Compétition entre délégation Jeunes Agriculteurs dans l'esprit "Interville", bonne humeur assurée.

Démonstration handi-sport

Démonstration de sport mécanique avec le Moiss'Bat Cross et les Tracteurs Tondeuse Cross

Championnat de France du "10 de conduite agricole"

Le paradis des enfants !

Mini Ferme

Ateliers pédagogique pour les scolaires le vendredi 6 septembre avec la collaboration d'étudiants en lycée agricole

Espace Kids :

Structure gonflable

Animation ludique sur l'agriculture

Jeux en bois avec "Jeux Comtois"

Démonstration des pratiques agricoles d'hier et d'aujourd'hui

Démonstration de chien de troupeau

Démonstration de battage à l'ancienne

Exposition de matériels anciens

Exposition de matériels agricole auprès des différents concessionnaires présents

Infos +