Top départ de la braderie d’automne au centre-ville de Besançon

La grande braderie d’automne a débuté ce vendredi 11 octobre dès 9 h au centre-ville de Besançon. Regroupant plus de 200 commerçants, l’événement organisé par l’Union des commerçants sera accessible de 9h à 19h ce vendredi et samedi 12 octobre.

Avec cette année 60% d’exposants bisontins, la grande braderie attire de plus en plus de curieux à la recherche de bonnes affaires. Et le soleil a d'ailleurs convaincu la plupart d’entre eux de venir tôt ce vendredi matin.

S’étendant de la Grande Rue à la rue des Granges en passant par les rues Moncey, République, Bersot, Pasteur, d’Anvers, Morand et enfin la place Pasteur, la braderie ne passera à coup sûr pas inaperçue.

À retrouver également place du 8 Septembre, le marché "fait main" des artistes, artisans et créateurs locaux. Les amateurs de vintage et d’antiquités se donneront rendez-vous rue Morand, où brocanteurs et marchands exposeront des objets uniques : décoration, bijoux, tapis, friperie et même des vélos vintages.

Grande braderie d’Automne à Besançon