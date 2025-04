Travail dissimulé chez l'ex-transporteur Gefco : décision le 3 juillet

Le tribunal correctionnel de Vesoul a mis jeudi 10 avril 2025 en délibéré au 3 juillet sa décision concernant l'ancien transporteur routier Gefco, soupçonné d'avoir voulu contourner le droit du travail français via un système de prêt illégal de chauffeurs venus d'Europe de l'Est.

Mercredi, le procureur François Pelot avait requis 450.000 euros d'amende contre Gefco, mettant en cause des pratiques de "dumping social" qui portent préjudice aux entreprises "qui respectent la règlementation". Gefco est devenu CEVA Logistics après le rachat de l'entreprise par le géant du transport maritime CMA-CGM en 2022. L'entreprise, spécialisée dans l'acheminement de voitures sur des camions, était le partenaire historique du groupe automobile PSA, devenu Stellantis.

Selon l'accusation, Gefco a sous-traité l'emploi de chauffeurs d'Europe de l'Est à quatre entreprises - une française basée en Alsace, deux polonaises et une slovaque - qui ne payaient pas leurs cotisations sociales en France.

Un préjudice d'au moins 853.000 euros

Dans ce dossier concernant 35 salariés, l'Urssaf estime son préjudice à au moins 853.000 euros, pour des faits remontant à la période allant de juillet 2014 à février 2018. Le procureur a également requis un an de prison avec sursis, 100.000 euros d'amende et une interdiction définitive de gérer une entreprise contre l'un des dirigeants du sous-traitant alsacien, Christian Haas - qu'il a présenté comme le "principal organisateur de la fraude". Il a réclamé 50.000 euros d'amende contre l'autre dirigeant de l'entreprise alsacienne, Camille Haas, et des amendes de 25.000 à 120.000 euros contre une société polonaise et trois autres cadres des sociétés sous-traitantes.

En 2017, la gendarmerie avait découvert une trentaine de chauffeurs slovaques et polonais hébergés sur une base logistique à Quincey, dans des bungalows vétustes, touchés par des infiltrations d'eau et de la moisissure, avec des sanitaires insalubres. Les chauffeurs étaient employés par les sociétés étrangères et mis à disposition de Gefco Vesoul, avec qui elles réalisaient 97% de leur chiffre d'affaires, selon le procureur.

(AFP)