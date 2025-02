Un budget “ambitieux” et “rigoureux” de 223 millions d’euros pour la Ville de Besançon

Le prochain budget de la Ville de Besançon se veut "rassurant et déterminant" a évoqué d’emblée Anthony Poulin. Il a été bâti dans une période particulièrement "agitée" et "inquiétante" a rappelé l’élu. Initialement, la première mouture de la loi de finances de l’État aurait pu engendrer une perte de 5,6 millions d’euros sur le budget de la Ville. Celle-ci ayant finalement été censurée, puis revue, elle ne devrait finalement impacter la Ville qu’à hauteur d’environ 1 million d’euro, ce qui devrait nécessité quelques ajustements nous explique Anthony Poulin dans notre vidéo lorsqu'il évoque un budget "ambitieux et rigoureux".

5 millions d'euros de hausse d'investissement

Il était donc nécessaire de construire un budget "le plus robuste, le plus solide", mais qui suit les ambitions collectives déterminées par la majorité municipale depuis le début du mandat. Aussi, pour 2025, le budget présenté s’élève à 223 millions d’euros avec "un niveau d’investissement inédit de 50 millions d’euros", cela représente une "hausse exceptionnelle de 5 millions" de plus qu’en 2024. Un effort pour la Ville de Besançon qui témoigne "de notre engagement en faveur du climat, de la solidarité, de la proximité et du soutien à l’économie locale", le tout "sans augmentation des taux de fiscalité".

Parmi les séries d’actions retenues par la municipalité pour notamment "protéger et accompagner les Bisontines et les Bisontins", un nouveau dispositif de médiation social verra le jour à Battant à hauteur de 200.000€. Anthony Poulin nous détaille d’autres exemples d’investissements dans notre vidéo.