Un défi connecté pour Mars Bleu 2024

Du 11 mars au 1er avril 2024, à l'occasion de Mars Bleu, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers de Bourgogne-Franche-Comté (CRDC – BFC) organise un défi connecté et collectif.

Mars bleu est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer colorectal, deuxième cause de décès par cancer en France.

Objectif : réaliser un maximum de pas en équipe

En équipe de cinq personnes maximum, différents défis seront organisés à travers l'activité physique, reconnue comme réduisant les risques de développer ce cancer. Challenges, quizz et messages de prévention rythmeront l’événement afin d'en apprendre plus sur le cancer colorectal et sa prévention.

Une collaboration avec 10 autres CRDC

Cette édition 2024 est particulière car, pour la première fois, ce défi est porté par 11 Centres régionaux de coordination des dépistages des cancers à travers toute la France, en partenariat avec l'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté et le conseil départemental de Haute-Saône. Les participants auront donc accès à un classement national et départemental.

Comment participer ?

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes à tous depuis le lundi 26 février. Il suffit de télécharger l'application - Kiplin - et d'entrer le code d'inscription CRCDCMARSBLEU. Vous pouvez ensuite commencer à relever les défis !

Infos +

Pour en savoir plus : depistagedescancers-bfc.fr