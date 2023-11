Un "guichet vert" pour mieux intégrer les enjeux environnementaux en Bourgogne-Franche-Comté

Porté par l’agence régionale du numérique et de l’intelligence artificielle, le guichet vert de l’achat public a pour objectif "d’accompagner les acheteurs publics à intégrer les enjeux environnementaux dans leurs marchés et ainsi de faire progresser l’achat durable en Bourgogne-Franche-Comté". Il a été mis en place ce lundi 27 novembre 2023.

L’annonce de ce nouveau service a été faite conjointement par Patrick Molinoz, président de l'ARNia, Juliette Moizo, cheffe de bureau au commissariat général au développement durable (CGDD) et Stéphane Woynaroski, président de l'agence régionale de la biodiversité (ARB) de Bourgogne-Franche-Comté.

Le Guichet Vert a été créé pour contribuer à l’atteinte, d’ici 2026, de l’objectif de 100% de considérations environnementales dans les achats publics porté par le PNAD 2022-2025. Il s’adresse à tous les acheteurs publics de la Bourgogne-Franche-Comté et il n’est pas nécessaire d’être adhérent de l’ARNia pour en bénéficier.

"L’agence régionale du numérique et de l’ia, forte de près de 1.900 adhérents, est le premier soutien des communes et des EPCI en matière numérique. Dès lors, porter le Guichet Vert était une évidence. D’abord pour aider tous les acheteurs publics à respecter les clauses de la loi Climat & Résilience en matière de marchés (date butoir : août 2026) ; ensuite parce qu’au-delà de l’obligation, l’ARNia valorise et soutient un modèle de numérique responsable qui passe naturellement par l’accompagnement des acheteurs publics afin qu’ils tiennent compte des enjeux de développement durable", explique Patrick Molinoz, président de l’ARNia.

Concrètement, en quoi consiste-t-il ?

"Le Guichet Vert est une porte d’entrée vers des informations sur des questions environnementales en matière de commande publique. Il apporte des conseils environnementaux en accès libre (le service est gratuit), de premier niveau et de courte durée (1 heure maximum)", nous précise-t-on.

Comment en bénéficier ?

Pour poser sa question l’acheteur public est invité à renseigner un formulaire en ligne pour exposer sa problématique.

L’ARNia, en la personne de Raphaël JOBLOT, le recontacte par mail ou par téléphone pour lui apporter les réponses attendues. A charge pour lui de réunir les renseignements et les documentations pour apporter la meilleure réponse qui soit, y compris en faisant appel à des partenaires nationaux ou régionaux tels que l’Agence Régionale de la Biodiversité.