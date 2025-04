Un Haut-Saonois en lice pour le concours national de la meilleurs baguette de tradition française

Organisé par la confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française, le concours met à l’honneur un emblème de la gastronomie française, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l’humanité depuis 2022, la baguette. Pour cette 11e édition, les artisans boulangers s’affronteront du mardi 6 au jeudi 8 mai 2025 sur le parvis de Notre-Dame-de-Paris, dans un concours qui se déroule en deux phases.

Les deux premiers jours, les participants auront six heures pour produire 40 baguettes, qui devront respecter des critères stricts à savoir :

Une longueur de 50 cm avec 5 scarifications

Un poids de 250 g après cuisson, avec une tolérance de 5 %

À l’issue de cette première étape, seuls six finalistes seront alors sélectionnés pour la grande finale, qui se tiendra le troisième jour. Dans un souci d’équité, tous les candidats sont placés dans les mêmes conditions : ils ignorent la provenance de la farine, conditionnée dans des sacs neutres, et doivent partager le même matériel, comprenant une chambre froide et un four.

Des critères essentiels et un jury exigeant

Le jury, composé de professionnels de la boulangerie et de la gastronomie, ainsi que de personnalités, évaluera les baguettes selon 6 critères essentiels :

L’aspect

La croustillance de la croûte

L’arôme

La couleur et la texture de la mie

Le goût

La mâche

Parmi les prétendants au titre figure un Franc-Comtois originaire de Melisey, Jacquey Fabien. Représentant le Fournil de Melisey, le Haut-Saônois tentera de tirer son épingle du jeu dans un concours où le suspens s’annonce croustillant.