Un Nutri-score plus sévère dès le 1er janvier 2024

À partir du 1er janvier 2024, les règles du Nutri-score seront plus sévères, en particulier avec les produits gras, sucrés et salés. Objectif : correspondre au mieux aux recommandations alimentaires.

”Ce nouvel algorithme renforcera l'efficacité du Nutri-score pour classer les aliments et les boissons en cohérence avec les principales recommandations alimentaires des pays européens et guider les consommateurs vers des choix éclairés et favorables à leur santé”, explique la Direction générale de la santé (DGS).

Le nouvel algorithme a pour objectif de classer différemment les produits afin de ”mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons selon leur teneur en sucres, en particulier pour les boissons faiblement sucrées, et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants”.

Certains produits devraient donc être rétrogradés et des marques pourraient même arrêter d’inscrire le Nutri-score sur leur produits, comme l’a déjà fait Bjorg pour ses gâteaux.