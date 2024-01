Un professeur de l’université de Franche-Comté reçoit un prix de la prestigieuse Société européenne de physique

John Dudley, professeur à l’université de Franche-Comté et membre du département d’optique Femto-ST a reçu, conjointement avec Goëry Genty de l'université de Tampere en Finlande, le prix de la Société européenne de physique (EPS) pour leurs contributions pionnières à la fibre optique non linéaire ultrarapide, a-t-on appris lundi 15 janvier 2024.

Le prix de la Société européenne de physique (EPS) pour la Recherche sur la Science de la Lumière est un prix majeur décerné au nom de la Division de l'électronique quantique et de l'optique de l'EPS en reconnaissance de l'excellence de la recherche dans le domaine de l’optique. Le prix 2024 a été attribué à John Dudley, professeur à l'université de Franche-Comté et membre du département d'optique de FEMTO-ST, avec son collaborateur depuis plus de 15 ans, Goëry Genty qui est professeur à l'université de Tampere en Finlande.

Des contributions pionnières

John Dudley et Goëry Genty ont ensemble apporté de nombreuses contributions pionnières au domaine de l’optique non linéaire, en particulier des études sur la génération de supercontinuum, les instabilités optiques et les événements extrêmes, la caractérisation complète de la turbulence ultrarapide des solitons dans les lasers à fibre, le développement de nouvelles techniques d'imagerie temporelle et spectrale, et les applications de l'apprentissage automatique à l'optique non-linéaire.

Ces résultats ont eu un impact à la fois sur la recherche fondamentale et sur le développement de nouvelles sources de lumière dans l'industrie. Le prix a été décerné lors de la conférence EPS Nanometa, le 6 janvier 2024.

Infos +

John Dudley a été président de la Société européenne de physique en avril 2013. Il est à l’origine de l’Année internationale de la lumière qui s’est tenue en 2015-2016.