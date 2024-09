Un rendez-vous à destination des chefs d’entreprise le 16 septembre 2024

La Chambre de Commerce et d’Industrie Saône-Doubs et la Commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises organisent l'événement ''Piloter son entreprise dans un contexte économique contraint'', le lundi 16 septembre 2024 de 18h à 20h à la CCI Saône-Doubs à Besançon. Le Médiateur national du crédit et le Médiateur des entreprises seront présents.