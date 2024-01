Un village olympique à Besançon pour les JO de Paris

Lors de la conférence de presse présentant les porteurs de la flamme olympique choisis par la Ville de Besançon, Abdel Ghezali et Gilles Ory ont également annoncé plusieurs animations autour des Jeux olympiques et paralymoiques de Paris 2024 dont l'implantation d'un village olympique dans la capitale comtoise.

"Le passage de la flamme est un temps" a signalé le premier adjoint en charge des sports Abdel Ghezali, et celui-ci s’accompagnera également de plusieurs autre temps d’animations qui viendront rythmer ces jeux à Besançon. Cela dans le but de permettre "un engouement autour du sport avant, pendant et après" les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Le premier adjoint a ainsi annoncé que du 2 au 6 avril la semaine olympique allait permettre aux écoliers et étudiants de la ville de découvrir différentes activités sportives en préparation du carnaval de Besançon (sur le thèmes des JO) qui viendra conclure cette semaine le dimanche 7 avril 2024.

Durant tout le printemps, plusieurs animations seront proposées par les structures de quartier en partenariat avec les clubs sportifs bisontins. L’ensemble de ces animations sera regroupé sous le thème "La rue est à nous".

"Poursuivre l'impulsion du relais de la flamme"

La pratique sportive féminine sera également mise à l’honneur avec l'événement "Place aux filles" qui proposera un tournoi inter quartier dans plusieurs disciplines le 25 avril.

Deux raids multi sports auront également lieu aux Clairs soleil le 8 juin et à Planoise le 13 avril. Enfin, le "déctahlon de la Boucle" permettra aux Bisontins de se mettre à l'épreuve le 25 mai au parc de la Rhodiacéta.

Dans le but de "poursuivre l’impulsion du relais de la flamme", Gilles Ory, le vice-président en charge des sports à Grand Besançon Métropole a pour sa part annoncé la tenue d’un village olympique nommé "Club Paris 2024" sur le site de la Malcombe.

Du 22 juillet au dimanche 11 août et du 28 août au 1er septembre, le village olympique proposera la retransmission sur multi écran des épreuves sportives olympiques et paralympiques en continu et en accès libre de 9h30 à 21h30. Les clubs bisontins seront également là afin d’offrir des initiations et de permettre un temps de cohésion aux Bisontins.