Une centaine de billets encore disponible pour l’élection de Miss Franche-Comté à Dole

“L’élection de Miss Franche-Comté est plus qu’une simple compétition de beauté. C’est un moment où la région tout entière se rassemble pour célébrer la grâce, le talent et l’ambition de jeunes femmes qui incarnent l’esprit et les valeurs de la Franche-Comté.”, précise Anne-Laure Vouillot, présidente du Comité Miss Franche-Comté et déléguée régionale Miss France.

Cet événement permettra de couronner celle qui représentera la région lors de l’élection de Miss France diffusée sur TF1 en décembre prochain.

Un thème musical festif et interactif : "Let's the Music Play"

"Le choix de ce thème s'inscrit parfaitement dans notre volonté de créer une soirée à la fois dynamique et interactive. La musique a le pouvoir de rassembler les gens et de transformer une simple soirée en un événement inoubliable.” commente Pol Laurent directeur artistique et membre du comité Miss Franche-Comté.

La chorégraphie sera orchestrée par Mathieu Dussaucy, de l'école de danse Moondance à Vesoul. Une deuxième partie pleine de surprises et de talents locaux

La soirée se poursuivra avec une série de surprises, incluant des performances d’artistes jurassiens et d’autres talents venus d’ailleurs ainsi que d’anciennes Miss.