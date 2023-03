Une enquête nationale de l'Insee sur l'insertion professionnelle des jeunes

L’enquête "Entrée dans la vie adulte" (EVA) s’intéresse aux trajectoires de 35 000 élèves depuis leur entrée au collège en 2007. Ce panel représente les 750 000 jeunes de cette génération. Ils sont aujourd’hui en grande majorité âgés de 27 ans. L’Insee les interroge tous une dernière fois, dans le but de connaître leur situation actuelle.

Un appel à contribution d’un public difficile à mobiliser

La participation de chacun est essentielle afin d’offrir une vision de la diversité des situations des jeunes en France. Ces données permettront à l’Insee d’éclairer les problématiques de cette génération : arrêt des études, difficultés d’insertion professionnelle et d’accès à l’autonomie, relation entre diplôme et emploi...

Comment ça marche ?

Les jeunes du panel sont avertis par courrier et par mail. Ils peuvent répondre en 10 minutes sur Internet. Ils renseignent des informations sur leur situation actuelle : formation et diplômes, situation vis-à-vis du travail (emploi, chômage, inactivité), conditions de logement, situation familiale. Les réponses sont confidentielles et servent uniquement à établir des statistiques.

Quelques résultats tirés des réponses à l’enquête de 2015

Huit ans après leur entrée en 6e en 2007, quelle était la situation des jeunes en 2015 ?

45 % entamaient des études supérieures,

30 % restaient scolarisés dans le secondaire,

25 % avaient quitté l’école, à titre définitif ou provisoire.

Parmi ceux qui suivaient des études supérieures, un peu plus d’un sur dix occupaient un emploi. Dans la moitié des cas, cet emploi était lié à leur formation (apprentissage, stage). Pour ceux qui avaient déjà arrêté leurs études, peu diplômés, l’accès et les conditions d’emploi étaient difficiles : seuls 37 % occupaient un emploi, le plus souvent temporaire (CDD, intérim). Les trois quarts vivaient encore chez leurs parents, même quand ils avaient un emploi.

Comment a évolué leur situation depuis ? L’enquête 2023 donnera à l'Insee ces réponses.

(Communiqué)