Une journée de sensibilisation et une exposition sur la prévention du cancer colorectal à Besançon 

"Chaque année, près de 47.000 personnes sont atteintes par ce cancer, ce qui en fait l’un des cancers les plus fréquents chez l’homme et la femme. Bien qu’il soit la cause d’environ 17.000 décès chaque année en France, si ce cancer est détecté tôt il se guérit dans 9 cas sur 10", explique le CHU de Besançon.

Un test simple, rapide et efficace

Entre 50 et 74 ans, les hommes et les femmes sont concernés par le dépistage organisé du cancer colorectal. Tous les 2 ans, ils sont invités par courrier à participer au programme national de dépistage du cancer colorectal.

Le principe de ce dépistage repose sur un test simple à faire tranquillement à la maison. Il consiste à repérer des traces de sang invisibles à l’œil nu dans les selles de la personne qui fait le test. L’objectif est de repérer une lésion, un polype avant qu’il ne se transforme en cancer. Le test peut même permettre de déceler un cancer en cours de développement et augmenter ainsi les chances de guérison.

Des actions de sensibilisation

Le jeudi 21 mars, de 10h à 16h, l’équipe pluridisciplinaire de gastro-entérologie organise une journée de sensibilisation contre le cancer colorectal avec des stands d’information et des ateliers de diététique et d’activité physique adaptée.

Trois associations sont partenaires de cette journée : la Ligue contre le cancer du Doubs Besançon avec un jeu immersif en réalité virtuelle, Mon réseau cancer colorectal (réseau social pour les patients atteints d’un cancer colorectal) et Urilco (association des stomisés de Franche-Comté).

Une exposition sur la prévention du cancer colorectal sera installée dans le hall principal du CHU de Besançon du 5 au 31 mars 2024.