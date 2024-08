Une nouvelle maison d’horlogerie débarque à Besançon et dévoile ses premiers modèles

Cette marque, fondée dans la cité française du temps, allie le design traditionnel horloger à l’esprit innovant d’Alexandre Voirin, ancien responsable de la création et du design de la Maison Longines®. Maison pour laquelle il a dessiné entre autres, la Longines Big Eye, modèle primé au Grand Prix d’Horlogerie de Genève en 2017.

Designées en France, développées techniquement en Suisse et inspirée par les montres militaires du début du XXe siècle jusqu’à la fin des années 60, ”chaque création de Carlingue© évoque une époque où la précision et la robustesse étaient les maîtres mots. Elles ne se contentent pas de marquer le temps, elles racontent des histoires de courage, de détermination et de passion”, nous décrit-on dans un communiqué, ”nous avons puisé dans la rigueur militaire et l’art du tatouage Old School, symbole d’identité forte et personnelle, pour créer des garde-temps qui ne sont pas seulement fonctionnels, mais aussi profondément significatifs.”

Qui est Alexandre Voirin ?

Derrière chaque montre Carlingue© se cache le savoir-faire d’Alexandre Voirin, créateur passionné et designer de renom dans le monde de l’horlogerie. Il est en effet le designer de nombreux modèles et collections dans le paysage horloger international, tels que les collections Longines® : Dolce Vita, Symphonette, Mini, Record, Conquest V.H.P, Longines Spirit 2020... Ou encore des modèles du segment héritage tels que les Longines : Heritage 1918, Heritage Diver 1967, Heritage Military Marine Nationale, Railroad, Heritage Military (RAF), Heritage 1945, Skin Diver Watch, Heritage Classic Sector Dial, New Ultra-Chron, etc.

Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la mécanique délicate des montres ainsi que par leurs designs. Son engagement et son oeil pour les détails ont été couronnés en 2017 par le Grand prix d’horlogerie de Genève (GHPG), une distinction qui célèbre son ingéniosité et son art pour le design de la Longines Bigeye.

Avec Carlingue©, Alexandre veut insuffler une nouvelle vie à l’horlogerie de haut de gamme en dévoilant notamment trois modèles disponibles uniquement sur www.kickstarter.com/projects/carlingue

Infos +

Après cette campagne de pré-lancement, Carlingue© révèlera l’ensemble de sa collection le 23 septembre 2024 sur son site internet.