Une vente géante de baskets et vêtements au centre commercial Carrefour Chalezeule

Du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2024, le centre commercial Carrefour Chalezeule accueille Le Hangar, cette boutique éphémère itinérante spécialisée dans la vente de baskets et vêtements de marque neufs et à prix cassés.

Fonctionnant sur le modèle des ventes privées, Le Hangar est un pop-up store unique qui sillonne la France entière depuis plus de trois ans. À Carrefour Valentin, l’organisation promet "plus de 300 m2 de baskets et vêtements de marques à prix cassés".

Puma, Converse, Reebok, Adidas…, le Hangar avance "des prix très attractifs allant de 5€ à 69,90€ ". La vente aura lieu du mercredi 16 au samedi 19 octobre 2024 dans les anciens locaux de la boutique Camaïeu.

