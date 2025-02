Université Marie et Louis Pasteur : un acteur majeur de l’alternance en région

PUBLI-INFO • L’université de Franche-Comté, devenue au 1er janvier 2025 l’Université Marie et Louis Pasteur, est un acteur incontournable de l’alternance en Franche-Comté. Forte de ses 1700 alternants et d’un réseau de plus de 2000 entreprises partenaires en 2023-2024, elle propose plus de 100 formations ouvertes à l’alternance. L’UMLP conjugue excellence académique et répond aux besoins des bassins d’emploi.

Une offre de formation connectée aux réalités du marché

L’alternance à l’Université Marie et Louis Pasteur couvre une vaste palette de disciplines, bien au-delà des filières techniques. Près de 100 % des BUT et licences professionnelles, ainsi que la moitié des masters, sont accessibles en alternance. Que ce soit dans l’industrie, l’énergie, le droit, le sport, la communication, ou encore l’informatique, l’UMLP propose des formations en phase avec les attentes des secteurs professionnels. Cette diversification répond à la fois aux aspirations des étudiants et aux besoins en compétences des employeurs locaux et nationaux.

Les diplômes préparés en alternance (bac+2, bac+3, et bac+5) sont reconnus par l’État. Les étudiants bénéficient d’un double accompagnement : un tuteur pédagogique à l’université et un tuteur professionnel en entreprise. L’alternance garantit une immersion complète dans le monde professionnel, tout en maintenant un haut niveau d’exigence académique.

Un ancrage régional et une ouverture à l’international

Présente à Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul, Lons-le-Saunier et Dole, l’Université Marie et Louis Pasteur tisse un lien étroit avec les différents bassins d’emploi de la région. Cet ancrage territorial est complété par une ouverture à l’international : les étudiants ont la possibilité de suivre des cours ou de réaliser une partie de leur alternance à l’étranger. Ces expériences enrichissantes renforcent leur employabilité et leur adaptabilité dans un contexte professionnel globalisé.

Une opportunité unique pour les employeurs

Recruter un alternant représente un véritable atout. Les étudiants apportent à la fois des compétences actualisées et une dynamique nouvelle, tout en contribuant directement à l’expertise de l’entreprise. Afin de simplifier les démarches administratives, pédagogiques et financières, le service SeFoC’Al (Service Formation Continue et Alternance) est l’interlocuteur dédié pour accompagner les employeurs dans leurs projets d’alternance.