Université : un nouvel espace d’innovation pour relever les défis éducatifs de demain

Un nouveau "tiers-lieu" vient de voir le jour à l’université de Franche-Comté. La Maison Universitaire de l’Éducation a été inaugurée mardi 15 octobre à l’INSPE Montjoux de Besançon en présence des institutions et aura désormais pour ambition de rapprocher le monde scolaire et supérieur, de porter des innovations et d’incuber des projets inter-institutionnels d’envergure.

Ont procédé à l'inauguration : Anne Vignot (présidente de Grand Besançon Métropole et maire de Besançon), Nathalie Albert-Moretti (rectrice de l’académie de Besançon, chancelière des universités), Macha Woronoff (présidente de l’Université de Franche-Comté), et Denis Pasco (directeur exécutif de la MUE).

"Entrer dans l’aire digitale, c’est bousculer les modes d’enseignement classiques, c’est révolutionner l’apprentissage" a déclaré en préambule de l’inauguration Macha Woronoff, présidente de l’université de Franche-Comté.

Pour l’Université, "ces mutations sociétales mettent à l'épreuve nos systèmes d'enseignement, qu'il s'agisse de l'évolution des modalités d'accès au savoir, du fonctionnement des organisations ou du rapport à l'autorité et aux institutions". Pour faire face à ces défis majeurs, l’enseignement supérieur se devait donc d’apporter une réponse qui permette de repenser l’éducation.

Un rapprochement entre recherche et pratique

Si le "monde du scolaire" et le "monde du supérieur" travaillaient déjà ensemble, la MUE a transformé la relation et intensifié les liens en fédérant et identifiant une appartenance autour d'une "Maison" commune. La Maison Universitaire de l’Éducation (MUE) est donc là pour permettre un rapprochement entre recherche et pratique. Elle "témoigne d’une collaboration fructueuse entre des partenaires qui ont une même ambition, celle de transmettre à la jeunesse le meilleur de ce qu’offre l’enseignement" a complété Macha Woronoff. "Rapprocher enseignement scolaire et supérieur, faire travailler ensemble chercheurs, praticiens, favoriser les synergies… telle est son ambition" a encore ajouté la présidente.

La MUE est constitué de trois pôles :

Pôle recherche

Pôle formation

Pôle transfert

"En France, nous avons le devoir de nous interroger sur nos outils, nos méthodes, nos façons d’appréhender tous les apprentissages" a de son côté commenté la présidente de Grand Besançon Métropole. Pour Anne Vignot, cette maison est donc "quelque chose de complètement indispensable" afin de "développer des méthodes au plus près du terrain" et pour que "l’apprentissage puisse se faire dans les meilleures conditions".

Objectfis de la MUE :

Créer des partenariat recherche-pratique

Favoriser des intermédiaires entre science et classe

Favoriser la réussite des élèves et des étudiantes et étudiants.

Un partenariat fort et ambitieux

La rectrice, Nathalie Albert-Moretti, a de son côté salué un "moment particulier qui scelle un partenariat fort, ambitieux, interinstitutionnel qui unit des acteurs majeurs du territoire pour faire progresser concomitamment éducation et formation".

Elle estime qu’un tel projet était "fondamental" puisque "les enjeux actuels auxquels nous sommes confrontés en matière d’éducation et de formation sont considérables et n’ont de cesse de se complexifier". Ceux-ci ne peuvent "être pleinement compris sans une prise en compte des bouleversements qui touchent notre société. Ils ont un impact direct sur l’éducation et la formation que nous devons à nos étudiants et nos élèves". La MUE aura ainsi pour mission de "nous réinterroger sur la manière d’armer mieux encore nos jeunes pour affronter l’avenir".

Relever les défis éducatifs actuels et futurs

C’est dans cette perspective que le partenariat réunissant l’Université de Franche-Comté, la Ville de Besançon et le Rectorat de Besançon a été inauguré ce jour. Une manière pour les acteurs d’unir leurs forces et d’affirmer leur volonté de croiser les regards et de mutualiser les compétences. Une démarche ambitieuse qui repose sur l'idée que "nous sommes plus forts ensemble pour relever les défis éducatifs actuels et futurs" a conclu la rectrice.

Les membres du bureau exécutif de la MUE :