Venez découvrir Maison Blanche Formation à Besançon !

Vendredi dernier, Maison Blanche Formation a célébré ses 25 ans avec son équipe, ses clients, stagiaires, partenaires et amis. Plus de 70 personnes étaient présentes pour partager ce moment important. C'est à cette occasion que l'équipe a remercié une nouvelle fois ses clients et partenaires pour leur fidélité pendant toutes ces années. Elle remercie également tous ses formateurs pour leur implication et leur dévouement au quotidien !

Accompagner avec passion les entreprises dans le domaine linguistique est ce qui motive Maison Blanche Formation depuis toutes ces années. "Nous sommes fiers de pouvoir les aider dans leur développement à l'international en leur proposant des formations langues sur mesure avec les meilleurs formateurs venus de France mais aussi du monde entier !", souligne Philippe Riffey, directeur de l'entreprise. "C'est grâce à notre passion pour les langues que nous nous démarquons du standard et de la banalité ! C'est grâce à notre notre amour du réel que nous laissons le virtuel aux autres ! L'humain est au cœur de nos préoccupations et toutes les formations que nous proposons mettent l'apprenant au centre du dispositif d'apprentissage."

Parcours sur mesure, adaptabilité, proximité, convivialité, expertise, passion, voilà quelques ingrédients qui font de l'entreprise, une entreprise à vocation humaine.

Les produits de formation

Formation SOLO

Optimisez directement vos compétences en langues avec un programme et une approche personnalisés.

Groupes de conversation

Dans une ambiance conviviale dynamique et bienveillante venez pratiquer avec d'autres personnes pour gagner en confiance.

Formation intensive

En présentiel, visio ou immersion booster votre niveau en un temps record.

Pourquoi choisir Maison Blanche Formation ?

Spécialiste toutes langues depuis 1998

Entreprise franc-comtoise indépendante

Formateurs expérimentés

Pédagogie sur-mesure

Nos clients sont satisfaits

Accréditations de qualité

Réactivité et démarche responsable

membre du réseau National Canspeak

