Vous avez des idées pour réduire vos déchets ? Le Sybert a besoin de vous !

PUBLI-INFO • Le Sybert invite la population à ses soirées "Dans vos idées, rien à jeter ! Parlons déchets" dans le but d’imaginer de nouvelles solutions pour réduire encore les déchets des foyers et améliorer davantage leur gestion et traitement sur le territoire.

Les habitants du territoire du Sybert font partie de ceux qui produisent le moins de déchets en France ! Ils génèrent 480 kg de déchets ménagers et assimilés par an et par habitant contre une moyenne de 580 kg à l’échelle nationale*. Il en est de même pour les ordures ménagères résiduelles (bac gris) avec seulement 136 kg contre 254 kg sur le plan national**.

Ces belles performances sont le résultat des actions des habitants au quotidien et de leur respect des gestes de tri, mais aussi de leurs efforts pour changer leurs modes de consommation. Pour poursuivre cette lancée, le Sybert invite les habitants du territoire à des soirées citoyennes "Dans vos idées, rien à jeter ! Parlons déchets", l’occasion unique de venir échanger, réfléchir et imaginer de nouvelles solutions pour réduire encore les déchets et améliorer davantage leur gestion et traitement sur le territoire.

Au programme :

Un escape game inédit où, en 2032, vous partez à la recherche du mode d’emploi de la réduction des déchets, jeté par inadvertance… un comble !

Des ateliers participatifs afin de trouver, localement et collectivement, des pistes d’amélioration sur le cycle de vie des déchets.

Afin de maintenir le niveau de créativité et de convivialité à son plus haut niveau, une collation sera offerte à tous les participants.

Le calendrier :

Lundi 10 octobre à la salle des fêtes de Saint-Vit à 18h00 ;

Jeudi 13 octobre au centre d’animation et de loisirs (CAL) à Ornans à 18h00 ;

Samedi 15 octobre à la salle de la Malcombe à Besançon à 19h00 ;

Jeudi 21 octobre à la mairie d’Amancey à 18h00.

Évènements gratuits, ouverts à tous.

Durée : 3h

Inscription recommandée : atelierscitoyens.besancon.fr

Infos +

La consultation se poursuit en ligne : atelierscitoyens.besancon.fr

* Chiffres 2021 du rapport annuel du SYBERT / Chiffres-clés de l’ADEME, L’essentiel 2019

Les DMA regroupent les déchets du bac gris (ordures ménagères résiduelles), du bac jaune (emballages, papiers, cartons) et des déchets déposés en déchetteries (encombrants, déchets ménagers dangereux, mobilier...

** Chiffres 2021 du rapport annuel du SYBERT / Résultats MODECOM 2017 de l’ADEME