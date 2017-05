Présidentielle 2017 : la réaction de Jean-Louis Fousseret

Il tenait à être présent, à sentir la ferveur de la France, vivre ce moment solennel où le nouveau président élu avance seul devant les pyramides du Louvre. "C'est une belle histoire que nous avons vécu ensemble et je voulais la vivre jusqu'au bout…" explique le maire de Besançon qui a été dans les tout premiers à soutenir le mouvement "d'En Marche !" Il s'en souvient bien. "C'était le 10 avril 2016 à 22h39 ! Jamais je n'aurais pensé que nous en serions là aujourd'hui. C'est un moment historique. La France va tourner la page à 30 années d'histoire et la tâche est immense…"

"On doit réussir…"

S'il se dit heureux et fier que les Bisontins aient voté à près de 78 % pour Emmanuel Macron, le maire ne minimise pas les problématiques que le plus jeune président de la Ve République devra affronter. "On a bien compris que la France était divisée et qu'il faut la rassembler. Il faut empoigner les sujets comme l'emploi, l'Europe, la précarité; la sécurité. Il faut rassembler. On doit réussir avec un objectif : que le FN ne soit pas au second tour en 2022…"

Législatives : le 3e tour

Le maire de Besançon a senti ce dimanche soir l'émotion d'Emmanuel Macron. Mais il n'a fait que la moitié du chemin. "Il faut donner au nouveau président une majorité parlementaire. Et nous en avons encore sous le pied pour convaincre la France" s'enthousiasme-t-il. "Je sens cette aspiration profonde de nos concitoyens qui en ont – raz le bol – du «bloc contre bloc» qui ne répondent plus aux aspirations des Françaises et des Français. La pratique politique doit changer…"

Jean-Louis Fousseret se voit-il jouer un rôle quelconque à Paris ? Il ne sera en tout cas pas candidat aux législatives. " Il faut amener des visages nouveaux, des idées neuves. Et puis vous savez, j'ai encore beaucoup de choses à faire à Besançon !" souligne-t-il tout en espérant la visite prochaine du nouveau président…