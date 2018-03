80 étudiants dans la peau de députés européens à Besançon

Le concept pédagogique de cet exercice est de mettre les étudiants en situation de décision, dans la peau des députés européens, en leur assignant des rôles qui allient l’appartenance à l’un des huit groupes politiques du Parlement européen et la nationalité de l’un des 28 Etats membres de l’Union européenne.

"Il s’agit d’un exercice très formateur, au niveau de la compréhension du fonctionnement de l’Union européenne, de la prise de parole en public, du travail de formulation des textes juridico-politiques et de la compréhension des mécanismes politiques et diplomatiques. C’est un excellent moyen d’amener les étudiants à réfléchir sur les enjeux d’actualité et d’avenir", précise la Maison de l'Europe en Franche-Comté