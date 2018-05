Bientôt, Adrien Rognon ouvrira Piano Pizzeria rue Courbet à Besançon !

maCommune.info : Pourquoi Piano Pizzeria ?

Adrien Rognon : "D'une part, le mot piano fait référence à deux choses « piano piano » en italien pour la douceur de vivre et il faut savoir prendre son temps et profiter de moments de détente comme quand on va au restaurant. D’autre part, ça fait référence à l’instrument de musique, car je vais avoir un piano à queue Yamaha acheté chez Gaëtan Leroux avec qui je vais travailler pour l’organisation de mes concerts programmés tous les premiers samedis de chaque mois."

mC : Un piano à queue dans le restaurant ?

Adrien Rognon : "Oui en effet il va en falloir de la place… Surtout pour l’inauguration ! Ça va être super ! Il sera sûrement à l’extérieur si le temps nous le permet. Il faudra d’ailleurs que je fasse les démarches administratives pour avoir l’autorisation. Je suis en plein dedans, je fais en sorte d’être en règlementation à 100%.

Avec tous les règlements, c’est parfois difficile, mais on va y arriver."

mC : Qui dit piano, dit concerts ?

Adrien Rognon : "Oui, tous les premiers samedis de chaque mois il y aura un concert. Il me semble judicieux de programmer ça de façon à créer un rendez-vous. Lors des concerts, il sera bien évidemment question de professionnels et d’artistes confirmés. Ça sera jazz, soul, mais parfois électro avec des Dj set, car ça reste la musique que j’écoute quotidiennement. Pour le piano en question, le reste du temps, il sera mis à disposition pour d’autres personnes qui pourront faire des démonstrations."

mC : Et côté cuisine ?

Adrien Rognon : "Piano Pizzeria sera un lieu dans lequel on pourra venir manger des pizzas de types napolitaines comme à Naples. Cuisson au feu de bois avec un four à sole rotative en provenance directe d’Italie tout comme les ingrédients qui viendront confectionner les pizzas.

Je vais sûrement proposer aussi une carte de lasagnes et d’autres plats italiens. Sinon une belle carte d’antipasti sera proposée et une carte de cocktails. Pour les desserts ça sera simple : Tiramisu, gelato et basta !"

mC : Pourquoi vous installer rue Gustave Courbet ?

Adrien Rognon : "La rue Gustave Courbet est devenue aujourd’hui un poumon du centre-ville voire le cœur du centre-ville avec le marché des Beaux-Arts et le cinéma. C’est une artère très dynamique qui permet d’accéder à la place de la révolution où se situe le magnifique musée qui va rouvrir en novembre le 16 il me semble. J’ai pu le visiter la réhabilitation est magnifique. Et surtout point essentiel dans cette rue : tous les commerçants sont adorables. On a tous le même discours et la même vision du commerce. C’est parfait pour moi."

mC : Et pour la déco du restaurant ? Un style particulier ?

Adrien Rognon : "On sera plutôt dans un établissement avec un décor abouti et très réfléchi. Je travaille avec un architecte d’intérieur passionné par son métier Hubert Puig avec qui j’élabore l’ensemble du restaurant.

C’est un métier passionnant et je suis ravi de pouvoir partager cela avec lui. Mais je n'en dirai pas plus sur le style… ce sera la surprise. J’espère que cela va plaire. En tout cas, on aura passé beaucoup d’heures pour arriver au résultat final."

mC : Et côté prix ? Du changement par rapport à votre ancienne pizzéria square St Amour ?

"Non, ce sera identique, mais avec des produits de meilleure qualité."

mC : Pensez-vous embaucher du personnel ?

Adrien Rognon : "Oui, je cherche actuellement un serveur ou une serveuse à temps complet et un ou une à temps partiel. Je cherche également un plongeur à mi-temps et un apprenti en cuisine. Ma barmaid est déjà recrutée ce sera mon ancienne serveuse. Je suis content de pouvoir retravailler avec elle. C’est vraiment quelqu’un de bien et c’est difficile aujourd’hui de trouver du personnel fiable."

Pour postuler, envoyer lettre de motivation et CV à pizzeria.piano@hotmail.com

