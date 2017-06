Jean-Louis Fousseret à l'Élysée pour le premier tour des législatives

"Humilité, responsabilité et détermination" c'est le mot d'ordre dans les rangs de la "République en Marche !" selon Jean-Jean-Louis Fousseret. En qualité de membre du comité politique du mouvement d'Emmanuel Macron, le maire de Besançon était au palais de l'Élysée pour participer à la soirée électorale des législatives et il a pu s'entretenir quelques minutes avec le président de la République. "Il était satisfait des résultats, mais il n'était pas dans l'euphorie. Pour lui, il faut être humble, car rien n'est définitivement gagné et il faut continuer à rassembler toutes les sensibilités pour avoir une majorité cohérente pour lui permettre de mettre en place les réformes difficiles qu'il doit mettre en place, car le pays les attend…"

Bien sûr, il y a le taux d'abstention qui atteint des records. Il est de 49,05 % en Bourgogne Franche-Comté et à 51,29% en moyenne nationale. Un chiffre qui selon le maire de Besançon doit inciter à poursuivre le renouvellement des pratiques politiques. "Un fossé s'est creusé avec le peuple, il faut mettre fin à ces vingt à des trente dernières années d'immobilisme politique… "

Jean-Louis Fousseret veut donc rester un "relais" Macron sur le territoire. Lui, qui est aussi le président du comité de soutien de Fannette Charvier sur la 1re circonscription du Doubs, se dit satisfait du résultat de la jeune candidate qui incarne le renouveau politique à l'Assemblée. "Pour quelqu'un qui n'était pas connu et qui ne pensait pas être candidat il y a encore trois mois, elle obtient près de 30%. C'est un bon résultat. Je vais continuer à l'aider cette semaine..."