L'appel à candidature est lancé pour le concours Talents des Cités

Créé à l’initiative du ministère de la ville et de l’Agence France Entrepreneur, le concours Talents des Cités repère et récompense les créateurs d’entreprise dans les quartiers prioritaires de la ville. Concours organisé par le réseau d'accompagnement à la création d'entreprise BGE, il "valorise les initiatives des femmes et des hommes des quartiers prioritaires de la politique de la ville" précise-t-il.

Depuis son lancement en 2002, "Talents des Cités" a récompensé plus de 500 entrepreneurs qui ont créé plus de 2.500 emplois dans des quartiers particulièrement touchés par le chômage.

Un concours pour qui ?

Organisé sur tout le territoire, Talents des Cités est ouvert aux créateurs d’entreprise ou d’association et aux porteurs de projet – installés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Les candidats sont invités à présenter leur projet d’ici le 31 juillet 2017 au plus tard.

Pour participer, les candidats doivent au préalable avoir fait valider leur projet ou être suivis par un organisme d’accompagnement à la création d’entreprise, BGE ou autre.

Comment se déroule le concours ?

A toutes les étapes du concours, ils seront évalués sur leur parcours, leur motivation, leur profil entrepreneurial, mais aussi leur mission "d’ambassadeur des quartiers", c’est-à-dire "leur volonté de changer l’image de leur quartier et d’aider d’autres jeunes à entreprendre" explique l'organisation. Leurs projets seront étudiés à l’aune de la viabilité économique et financière du projet, et de l’impact de leur activité sur le quartier (créations d’emplois et de lien social).

En septembre, les jurys régionaux désigneront deux lauréats par région dans chacune des catégories suivantes :

Création, destinée aux créateurs d’entreprises et d’associations créées il y a moins de trois ans,

Emergence, dédiée aux porteurs de projet ou d’idée qui souhaitent créer une activité.

Le jury national désignera ensuite les lauréats nationaux.

Tous, au niveau régional et national, reçoivent une dotation et bénéficieront d’un accompagnement personnalisé qui les aidera à faire aboutir leur projet.