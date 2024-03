Appels à projets pour l'intégration des jeunes étrangers à Besançon

Les candidature sont ouvertes aux structures publiques ou privées, dont les associations de loi 1901. Le délai de réponse est fixé au 2 avril 2024.

Intégration des jeunes primo-arrivants de 18 à 25 ans

''La Ville de Besançon a manifesté son intention de s’engager pour l’intégration des primo-arrivants, c’est-à-dire des étrangers habitant en France depuis moins de 5 ans.''

A travers cet appel à projet, la ville de Besançon souhaite ''venir combler autant que faire se peut les manques en matière d’intégration de la jeunesse.'' Le projet proposé devra donc favoriser l'échange et la rencontre entre les jeunes de toutes nationalités, afin que chacun se sente légitimement ''habitant de Besançon''.

Promotion de la culture

La ligne directrice de cet appel à projet est l'intégration via la culture. ''L’accès à la culture constitue une aide primordiale à l’autonomie et l’intégration des primo-arrivants'' indique la ville. ''L’enrichissement est double : d’une part les étrangers primo-arrivants comprennent les codes socio-culturels et les citoyens français découvrent et étoffent leurs connaissances en cultures étrangères.''

Infos +

Détails du projet : Contrat territorial d'accueil et d'intégration

Formulaire de réponse : AAP "parcours de vie, parcours de ville"