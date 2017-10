La nuit des étudiants du monde de Besançon

Depuis sa création en 2004, ESN Besançon œuvre pour l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux et pour la promotion de la mobilité internationale auprès des jeunes Francs-Comtois.

Tout au long de l’année universitaire, des activités culturelles et de loisirs sont proposées aux étudiants internationaux. Il s’agit de faire découvrir à la fois le patrimoine de notre région aux étudiants internationaux et de favoriser les échanges linguistiques et culturels avec les étudiants français. Notre association est partenaire de l’Université de Franche-Comté, de la Ville de Besançon, de la Région de Franche-Comté et membre du réseau ESN France.

Les Nuits des Étudiants du Monde, coordonnées par l’Association des Villes Universitaires de France, sont une série d’événements festifs et culturels organisés dans 20 villes de France au mois d’octobre de chaque année pour souhaiter la bienvenue aux étudiants internationaux qui viennent y séjourner pour leurs études.

"Pour cette édition, en partenariat avec la ville, nous souhaitons faire découvrir aux étudiants français et internationaux les associations locales et leur savoir-faire. Le public pourra donc, entre autres, découvrir avec Juste Ici les peintures murales réalisées durant les quatre premières éditions de Bien Urbain, jouer avec le Collectif Ludique Bisontin, admirer les danses de Miroirs de Femmes... L’association Uppertone animera la fin de la soirée avec un concert de Riddim Sound (musique jamaïcaine)".

Cette édition célèbre également les 30 ans du programme Erasmus et accueillera l’Erasbus, qui informera le public sur la mobilité internationale et plus particulièrement le programme Erasmus +.

L’Erasbus fait un tour de France du 19 au 21 octobre 2017 et a été lancé conjointement le réseau Erasmus Student Network France et l’Agence Erasmus + Éducation et Formation. L’Erasbus Tour a pour objectif de faire découvrir les programmes d’échanges et plus particulièrement Erasmus + à un public diversifié grâce aux nombreuses animations mises en place autour des 30 étapes. Il sera stationné sur le parvis de la BU.

Que vous soyez étudiant, jeune diplômé, senior ou parents, vous pouvez participer et découvrir ainsi les associations et les étudiants internationaux de Besançon

Déroulement de la soirée :

19h : ouverture des portes

ouverture des portes 19h15 : discours des organisateurs, suivi d’un pot de bienvenue offert par la Ville de Besançon

discours des organisateurs, suivi d’un pot de bienvenue offert par la Ville de Besançon 19h40 - 21h30 : ouverture du forum

ouverture du forum 21h30 - 00h : début des concerts de Riddim Sound en partenariat avec Uppertone

Informations pratiques :

Jeudi 12 octobre 2017 / 19h-00h BU Proudhon, 45A Avenue de l’Observatoire, 25000 Besançon

Ouvert à tous et gratuit

Evénement Facebook

Présence du FoodTruck du Crous de Besançon sur le parvis de la bibliothèque.

Contact : Youcef Ihab Morsi / president@eramus-besancon.com / 09.52.28.97.50