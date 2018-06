"Le président de la République a prévu que l'on évalue cette mesure deux ans après son entrée en vigueur", précise Raphaël Bartolt, le préfet du Doubs. Il sera donc décidé en fonction des résultats de la poursuivre ou de la modifier.



Les objectifs escomptés sont de 300 à 400 morts en moins sur les routes chaque année et notamment de passer de 3 456 morts en 2017 à 2.000 en 2018. "Nous avons vu que lorsque la vitesse diminuait de 7 km comme cela a été le cas entre 2000 et 2005, qu'il y a eu une baisse de la mortalité de 37%", souligne le préfet en ajoutant que de nombreuses opérations de sensibilisation ont été menées avec les forces de l'ordre ainsi qu'avec la participation des motards en colère du Doubs. Il est d'ailleurs important pour le préfet de rappeler que le climat, notamment le "redoux" est la cause de beaucoup d'accidents surtout chez les motards. "Sur 17 morts depuis le début de l'année dans le Doubs, 5 sont des motards", souligne-t-il.

Le remplacement des panneaux : entre 60 et 2.500 euros



Les panneaux 90 seront bientôt un vieux souvenir pour 120 panneaux dans le Doubs. Les agents de la Direction Interdépartementale des routes (Dir Est) s'attelleront à cette tâche dès dimanche 10h. Cette opération a aussi un coût : entre 60 et 300 euros le panneau "B14" (le plus commun) et entre 1.200 et 2.500 euros le panneau "C25a" (le plus complexe soit le panneau d'entrée sur le territoire). Pour l'ensemble du territoire national, le coût du changement de tous ces panneaux de signalisation est estimé entre 6 et 12 millions d'euros.



Certaines routes, sur un réseau secondaire, ne sont pas concernées par cette mesure et n'auront donc pas à changer leurs panneaux.

Les routes qui resteront limitées à 90 km/h

dotées d'un séparateur central (glissière métallique ou en béton, terre-plein, séparant physiquement des deux sens de circulation)

des tronçons de route comportant au moins deux voies affectées à un même sens de circulation (deux fois deux voies et trois voies), et uniquement dans ce sens de circulation. Attention, si la voie opposée à cette double voie est unique, celle-ci aura, selon la nouvelle règle commune, une vitesse limitée à 80 km/h.



Info +

Le préfet a tenu à signaler que le surplus d'amende possible collectée sera donné, selon la volonté du gouvernement, aux hôpitaux ou aux centres sanitaires spécialisés dans la prise en charge de blessés et victimes d'accident de la route.