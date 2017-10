Quatre bébés lions blancs viennent de naître au zoo d'Amnéville

Ilhobo, Zoulou et Kurumba sont nés le 1er octobre de Malindi et Bouba, le couple de lions blancs qui vit depuis 2013 au parc zoologique d'Amnéville. Le quatrième bébé, délaissé dès sa naissance par sa mère, est depuis entre les mains du dresseur de tigres du zoo.

Ces lions blancs, que le public peut déjà voir, ne sont pas une espèce à proprement parler, mais une particularité génétique. Dans la nature, on ne les trouve que dans la réserve de Timbavati, collée au parc Kruger, en Afrique du Sud, a expliqué Morgane Salas, animatrice pédagogique du parc zoologique. Outre la dépigmentation, le gène rend aussi les lions plus grands et musclés.

(Source : AFP)