1.750 meules de comté et 2.200 de morbiers fabriquées par an dans les Enil BFC

Les ENIL de Bourgogne-Franche-Comté proposent des formations du CAP à la licence pro dans les domaines de la transformation alimentaire, de la transformation laitière et fromagère, de l'eau et de l'environnement, des biotechnologies, de l’analyse en laboratoire, de la technologie brassicole et de la qualité.

L' Enil de Besançon-Mamirolle et l' Enilbio de Poligny en quelques chiffres :

Les apprenants des ENIL fabriquent 18 fromages différents, sont deux fromages AOP : c omtés : 1.750 meules /an et m orbiers : 2.200 meules /an

Et un IGP: cancoillotte : 2 700 pots / an ( avec trois parfums: nature, ail, savagnin )

En 2022, les ENIL ont collecté 2,2 millions de litres de lait

Lait de qualité AOP . IGP OU BIO : les ENIL travaillent avec sept producteurs de lait réguliers et deux ponctuels

Autres produits laitiers: 2 676 000 unités de produits frais ( vacurts , desserts lactés, fromages blancs, faisselles) , 5000 kg de beurre, 600 kg de crème et 29 000 litres de lait de consommation

Deux magasins de vente au public (un sur chaque campus)

Deux campus proposent 22 formations à la transformation dir lait de la seconde/CAP à la licence pro

220 apprenants en formation à la transformation du lait : scolaire, alternance et continue

86 semaines de travaux pratiques avec les apprenants dans les halles technologiques des deux campus.

Les ENIL sur les réseaux sociaux

ENILBIO Poligny :

ENIL Mamirolle :