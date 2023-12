180 professionnels de santé se fédèrent au sein d’une nouvelle communauté en Haute-Saône

C'est vrai qu'on le dit souvent : les fêtes de fin d'année sont souvent propices à une prise de poids... et de tête ! Période souvent plus chargée en aliments riches en sucre et en graisse (ce que les gens de ma profession taxent de "calories vides" !) et une diminution de l'activité physique ! Notre diététicienne bisontine Valentine Caput nous donne ses conseils pour des fêtes sans complexe...