Mighty Worm fête ses 20 ans : une histoire de potes et d’amour pour la musique...

En 20 ans, ils ont en vu, ils en ont accueilli, ils en ont programmé des groupes de musique d'ici et du monde entier. Les Mighty, comme on les appelle à Besak, ce groupe de potes fans de punk/rock, ont fait secouer un bon paquet de têtes dans d’innombrables lieux à Besançon, Montbéliard et ailleurs en Franche-Comté. Sur une ligne principalement punk/rock à leur début, les styles musicaux ont évolué au gré des envies des membres de l’association. Aujourd’hui, on peut dire que Mighty Worm est une véritable survivante parmi les associations oeuvrant pour la musique à Besançon avec un atout imparable : un noyau dur de membres fondateurs et de bénévoles qui ne lâchent rien.

Et pourtant ce n’est pas toujours facile et simple de faire vivre la musique vivante dans des salles de concert, mais aussi, et surtout des lieux plus intimes, les cafés-concerts en perdition, etc. De programmer des groupes nationaux et internationaux et de les accueillir convenablement. Le tout en étant bénévoles et sans 1€ de subvention.

"Un plaisir-passion grâce à l’amitié qui nous lie depuis longtemps"

Rencontrés au Bar de l’U ce jeudi après-midi, Lucas, le président, Ben, l’"homme à tout faire" et Vava, co-programmateur et autre, n’ont pas besoin de s’accorder pour dire que la passion est le moteur de leur association. Aujourd’hui quadragénaires (ou presque), "on a trouvé un bon équilibre entre nos vies et notre activité au sein de l’asso", nous confie Lucas, "on ne se met pas de pression, chacun s’investit à la hauteur de ses possibilités, on est libre, on fait les choses quand on veut, comme on veut avec pour objectif de se faire plaisir". Ce que Vava renchérit : "un plaisir-passion grâce à l’amitié qui nous lie depuis longtemps."

Si les Mighty ont démarré il y a 20 ans en programmant uniquement des concerts pendant environ 5 ans, ils ont su développer les activités de l’association en prenant par exemple la parole sur Radio Campus (à suivre les mercredis des semaines impaires de 18h à 20h) ou en enflammant les dancefloors lors des soirées Djs un peu partout dans la ville… "D’ailleurs, ces soirées, c’est ce qui fait vivre l’association, c’est ce qui nous permet d’organiser des dates parce qu’on ne gagne par d’argent avec les concerts", souligne Lucas, "et ça fait 2-3 ans qu’on économise pour organiser les 20 ans, sans les soirées Djs, on ne pourrait pas !"

La part belle aux groupes régionaux

Depuis ses débuts, les membres de Mighty Worm mettent un point d’honneur à faire découvrir les groupes de musique régionaux qu’ils aiment. À chaque date (ou presque) organisée depuis 2003, les concerts de groupes nationaux ou internationaux sont ouverts par des groupes du coin. Pour rappel, lors des 19 ans de l’association en mars 2022, l’affiche de la soirée à La Rodia était même exclusivement composée de groupes bisontins (Generic, Jack & the bearded fishermen, Alta Rossa et Horskh). Au passage, cette soirée qui s’était déroulée dans la grande salle de la smac avait rassemblé pas moins de 600 personnes… rien que ça.

Pour les 20 ans, ils ne dérogent pas à la règle avec notamment The Irradiates (Besançon) qui ouvriront la soirée du 29 avril, Truckks (Vesoul) celle du 17 février, sans oublier LA soirée 100% bisontine le 9 juin au Bastion...

20 bougies, 20 dates ?

C’est presque ça... À ce jour, seule la programmation du premier semestre 2023 est bouclée. Elle commencera le 23 février aux PDZ avec Go public ! et Pete Sampras. Le premier temps fort de l’année est prévu le 29 avril à La Rodia avec un plateau locale et internationale : The Datsuns (heavy rock/Nouvelle-Zélande), The Peacocks (psychobilly/Suisse) et The Irradiates (surf rock/Besançon).

L’autre temps fort de cette première partie de l’année se déroulera lors du Biergarten du Bastion le 9 juin. Les Mighty Worm auront carte blanche pour proposer une dizaine de groupes bisontins qui joueront des reprises de standards punk/rock et des entractes Djs.

Entre temps, d’autres concerts sont organisés (programmation à suivre sur maCommune.info, disponible vendredi 10 février.)

Des projets ?

Pas de grand projet en ligne de mire pour ces 20 prochaines années… "Déjà, on va réfléchir sur 5 ans", ajuste Ben. "On verra en fonction des envies de chacun" selon Lucas, qui confirme qu’il n’y a "aucune raison que ça s’arrête".

À noter que les Mighty ont un rêve : celui de remplir et de mixer au stade Bonal ! À bon entendeur…