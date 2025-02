280 entreprises régionales présentes au salon Wine Paris

Pour cette édition 2025, plus de 280 entreprises régionales seront présentes sur Wine Paris. 205 d’entre elles sont réunies sur le pavillon collectif (+20% par rapport à 2024) organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, et soutenu financièrement par la Région Bourgogne-Franche-Comté. L’ensemble des appellations des vignobles de Bourgogne et du Jura sont représentées sur le pavillon.

Face aux aléas climatiques qui affectent la production du vignoble, le Conseil régional a mis en place des mesures d’accompagnement afin d’aider les viticulteurs à mettre en œuvre des stratégies collectives et individuelles d’adaptation du vignoble.

La Bourgogne-Franche-Comté s’est fixée comme objectif de devenir la première destination française œnotouristique en attirant de nouvelles clientèles françaises et étrangères.

"Il s’agit d’un enjeu essentiel pour cette filière qui dégage plus de deux milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec une balance commerciale de 1,6 milliard d’euros et représente plus de 25 000 emplois en région", nous est-il précisé.

Pour y parvenir, la Région soutient, notamment le réseau des Cités des vins de Bourgogne et la Cité internationale de la gastronomie et du vin de Dijon. Elle accueille depuis 2024 l’implantation à Dijon de l’Office International de la Vigne et du Vin dont "les travaux sont fondamentaux pour assurer la durabilité des vignobles et promouvoir une viticulture durable et résiliente", précise la Région.