À Besançon, Cocotte Margotte met la cuisine de grand-mère à l’honneur

À 50 ans et avec plus de 20 ans d’expérience dans la restauration, Peggy Hardelin-Vuillaume a décidé de se lancer un nouveau défi. Implanté depuis le 12 août 2024 au 3 rue Mégevand à Besançon, son nouveau restaurant de cuisine traditionnelle baptisé Cocotte Margotte est un hommage à la cuisine française familiale et "sans chichis".

Après avoir travaillé vingt années aux côtés de son époux, Peggy est désormais seule derrière ses fourneaux. La Bisontine a concrétisé son envie d’ouvrir son propre restaurant de cuisine traditionnelle française qu’elle affectionne tout particulièrement, grâce à une opportunité lui permettant d’acquérir "un restaurant clé en main" après une liquidation judiciaire.

Elle installe alors son établissement de 28 couverts au numéro 3 de la rue Mégevand et le baptise Cocotte Margotte en l’honneur de sa grand-mère Margueritte Vuillaume, surnommée Margotte. Celui-ci s’emploie à recréer l’ambiance dominicale des repas familiaux en servant des plats mijotés dans de petites cocottes.

Joue de boeuf, blanquette de veau, boeuf bourguignon… Peggy ne propose que du fait maison et travaille avec des produits locaux. Sa carte, remplie de clins d’oeil aux membres de sa famille, s’adapte au fil des saisons et propose également des plats végétariens. "Authenticité" et "simplicité" sont les maîtres mots de la cuisinière qui tient à ce que les clients se sentent chez elle "comme à la maison".

Un service rapide adapté à la clientèle du midi

À la différence qu’ici, pas de repas qui s’éternisent. La gérante promet, aux personnes qui le souhaitent, un service rapide grâce aux plats mijotés élaborés tous les matins. "Chez moi, si vous n’avez qu’une heure pour manger, c’est possible" nous assure-t-elle. Un plus pour la clientèle pressée du midi qui reprend le travail et recherche un bon rapport qualité-prix. La formule complète est à 19€90, 16€ pour une formule entrée-plat ou plat-dessert et la cocotte du jour seule est à 12€90.

Côté décoration, la Bisontine a gardé l’existante et a simplement ajouté quelques petits aménagements et mis en valeur la cave à vin. Dans son prochain investissement, elle prévoit l’achat de grosses cocottes pour "manger comme chez la grand-mère en emmenant directement le plat à partager sur la table". Plus tard, elle souhaiterait également développer un système de cocottes consignées afin de développer de la vente à emporter.

Cocotte Margotte