À Besançon, des experts européens pour plancher sur la problématique de travail dans la région

La Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriale (GPECT) "est une démarche visant à répondre aux besoins locaux en matière d’emploi, de recrutement et de formation"précise la Région. Véritable stratégie d’accompagnement du développement et de la mutation économique et sociale des territoires, la GPECT est développée en Bourgogne-Franche-Comté depuis de nombreuses années. Elle fait l’objet depuis 2022 d’une feuille de route partagée entre la Région et l’État et permet de bénéficier de financements dans le cadre du contrat de plan État-Région, de l’Union européenne issus du programme national FSE, et, le cas échéant de financements propres à la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Souhaitant renforcer son accompagnement en matière de GPECT, la Région a ainsi activé pour la première fois un dispositif inédit proposé par le programme de coopération territoriale européenne Interreg : le Peer review. Ce service permet aux collectivités d’examiner sur deux jours une thématique de développement régional et de bénéficier de l’expertise d’un groupe d’homologues européens familiers de ces politiques.

Trois axes de travail pour répondre à deux objectifs

La Peer Review avait pour objectif d’apporter des conseils, des recommandations et un plan d’actions. Cette analyse de pairs vise à répondre à l’enjeu identifié par la Région Bourgogne-Franche-Comté en tant que collectivité au titre de sa politique d’accompagnement des territoires avec pour objectif d’améliorer ou requestionner les politiques publiques.

Deux objectifs concrets à ces échanges : mieux impliquer les entreprises privées et les autorités locales dans les démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences sur le territoire. Trois axes de travail ont ainsi été identifiés :

développer un réseau d'acteurs pour renforcer les synergies,

impliquer les employeurs dans la démarche de valorisation des métiers,

renforcer l’attractivité du territoire pour des salariés venant de l’extérieur.

À l’issue de ces échanges, une restitution présentant les conclusions et recommandations de cette revue des paires a été effectuée le mercredi 12 février 2025 en présence de la vice-présidente en charge de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, des mutations économiques et du dialogue social territorial, Isabelle Liron.

Les experts européennes présents :

Anders Elmevik, Région Skåne (Suède)

Christian Mayer, Business Upper Austria - OÖ Wirtschaftsagentur GmbH (Autriche)

Gabriele Marzano, Amministrazione Regionale dell'Emilia-Romagna (Italie)

Fliss Miller, South Yorkshire Mayoral Combined Authority (SYMCA) (Royaume-Uni)

Patrick Ondrejech, Région autonome de Trnava (Slovaquie)

Nils Walbrodt, Schleswig-Holsteinisches Institut für Berufliche Bildung (Allemagne)

(Avec communiqué)