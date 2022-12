À Besançon, jeux d’arcades, drones et vélos très électriques pour Noël

Depuis mardi 20 décembre, le marché solidaire a laissé place à un nouvel espace de jeux dans le cadre des animations de Noël sur la place de la Révolution à Besançon. À côté du mapping interactif sur la façade du musée des beaux-arts et d’archéologie , jeux d’arcades, escape drone et vélos très électriques sont ouverts au public jusqu’au 31 décembre…

La Ville de Besançon a décidé de sortir des sentiers battus en proposant des animations encore jamais vues dans la ville en période de Noël. À l’entrée du chapiteau, les jeux d’arcade accueillent les visiteurs de tous âges, au fond à droite, deux vélos permettent de fabriquer de l’électricité. L’objectif est de remporter des défis du genre "pédaler jusqu’à fournir autant d’électricité d’une télévision en veille". Et sur la gauche, dans un espace dédié, un escape drone (inscriptions sur place). L’objectif est de piloter des mini drones dans un parcours complexe.

Dès l’ouverture de ces animations, enfants, parents et grands-parents se sont amusés en nombre à essayer chaque proposition. Vers 18 heures, la maire de Besançon, accompagnée de son équipe de cabinet, a découvert les installations. Anne Vignot s’est rapidement dirigée vers les vélos fournissant de l’électricité et en a profité pour remporter un défi et féliciter l’entreprise qui propose ce système.

Le chapiteau est ouvert jusqu'au 31 décembre.