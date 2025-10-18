À Besançon, L214 interpelle les élus municipaux sur la consommation de viande

Le groupe local de l’association de défense des animaux L214 a organisé ce samedi 18 octobre une action d’interpellation à l’attention des élus municipaux et des candidats aux élections municipales de mars 2026.

Selon le communiqué de l’association, "les bénévoles L214 ont fait défiler en temps réel le nombre d’animaux tués pour l’alimentation de la Ville depuis le début du mandat municipal actuel 2020-2026". L’association affirme que "44 millions d’animaux ont été tués pour l’alimentation des habitants de la ville" au cours de cette période.

Les militants ont également invité les citoyens à interpeller la maire en place, en leur proposant "un lien pour l’inviter à faire davantage d’efforts pour le mandat 2026-2032". D’après L214, environ 800 tracts ont été distribués lors de l’action, chacun comportant un QR code renvoyant vers ce lien.

Cette initiative s’inscrit dans la campagne nationale "Le Sauvetage du siècle", lancée en juin dernier par l’association. L214 précise qu’elle "encourage les maires et candidats à signer la charte L214 qui propose 8 mesures concrètes pour réduire de moitié le nombre d’animaux tués pour l’alimentation de la ville d’ici 2030".