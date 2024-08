Malgré la trentaine déjà atteinte, Zakia Guerdad et Mélissa Delambre ont conservé leur âme d’enfant et adorent se plonger dans l’univers du célèbre sorcier à la cicatrice en forme d’éclair. Les deux femmes exercent désormais leur "job de rêve" depuis qu’elles ont ouvert le 16 août 2024 Le lion et le serpent, une boutique dédiée à Harry Potter et aux autres références pop culture dans la galerie du centre commercial d’École-Valentin.