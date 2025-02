À Besançon, un rassemblement "contre l’empire Bolloré" prévu ce samedi

Organisé par le comité local de Besançon des soulèvements de la terre et d’autres organisations associatives et syndicales, un rassemblement est prévu samedi 1er février à 15h place du 8 septembre à Besançon "contre l’empire Bolloré".

La manifestation s’inscrit dans le cadre de la campagne « Désarmer Bolloré » du 29 janvier au 2 février 2025. Elle est organisée par le comité local des soulèvements de la terre et d'autres organisations associatives et syndicales telles qu’Alternatiba, Solmiré, FSU SNUipp etc.

Le but de se rassemblement est de dénoncer "l'emprise de Vincent Bolloré" qui selon eux, "s'étend silencieusement sur des domaines stratégiques les plus diversifiés". Pointant la "menace grave que représente une telle influence - financière et médiatique - mise au service de la fascisation des esprits" le collectif espère ainsi "agir contre un ensemble de dispositifs dédiés à la conquête du pouvoir par l’extrême-droite".

Par cet événement, le collectif d’associations "et de personnes alarmées par la situation" ne souhaitent "plus taire l'ampleur de l'emprise de Vincent Bolloré et son impact néfaste pour la société".

Le rendez-vous est fixé à 15h place du 8 septembre. Il y aura des prises de paroles et un village associatif.